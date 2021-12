Rustin, Jeffrey Wright e Grantham Coleman nel film Netflix con Colman Domingo

Il cast del film Netflix Rustin si sta ampliando notevolmente, la pellicola racconterà la storia del leader dei diritti civili Bayard Rustin, interpretato da Colman Domingo. A lui si sono appena uniti Jeffrey Wright e Grantham Coleman.

Il film sarà diretto da George C. Wolfe e racconterà la storia di come Rustin ha superato una serie di ostacoli e ha alterato il corso della storia americana organizzando la Marcia del 1963 su Washington che includeva lo storico discorso di Martin Luther King "I Have A Dream". Rustin è stato uno stratega e attivista che ha promosso strategie nonviolente per il cambiamento sociale per oltre mezzo secolo. Il film è la prima produzione cinematografica di Higher Ground di Michelle e Barack Obama, che ha un contratto con Netflix.

Quando Colman è stato annunciato per il ruolo ha espresso la sua eccitazione per il progetto scrivendo: “Le parole non possono esprimere quanto sono onorato di ritrarre questa icona. Bayard Rustin è un eroe personale”. Il presidente Obama ha assegnato a Bayard Rustin la Medaglia presidenziale della libertà postuma, nel 2013.



Nel cast troviamo anche Lilli Kay, Jordan-Amanda Hall, Jakeem Dante Powell, Ayana Workman, Jamilah Nadege Rosemond, Jules Latimer, Maxwell Whittington-Cooper, Frank Harts, Kevin Mambo.

Wright, che ha recentemente concluso la produzione della quarta stagione di Westworld targata HBO, interpreterà il commissario Gordon nell'attesissimo The Batman con Robert Patterson protagonista. Domingo fa parte del cast dello spin-off di The Walking Dead: Fear The Walking Dead che è stato rinnovato per un'ottava stagione.