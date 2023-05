Rust, terminate le riprese del controverso film con Alec Baldwin

Nonostante la tragedia sul set di Rust nell'ottobre 2021, il controverso film western con Alec Baldwin nel triplice ruolo di sceneggiatore, produttore e interprete principale ha ufficialmente terminato le riprese.

"L'ultimo giorno sul set di Rust con questo ragazzo" scrive Baldwin in un recente post su Instagram. "Un attore molto talentuoso e un giovane adorabile, con un futuro brillante davanti a sé. Ti dedico tutto il mio amore", dopodiché ha aggiunto il tag di Patrick Scott McDermott.

Il film, ambientato nel Kansas del 1880, narra la storia dell'anziano fuorilegge Harland Rust che esce allo scoperto per salvare il nipote Lucas. Ormai fuggitivi, i due dovranno correre più veloce del maresciallo Wood Helm e del temibile cacciatore di taglie Fenton "Preacher" Lang. Nel cast, oltre ad Alec Baldwin (nel ruolo di Harlan Rust) e Patrick Scott McDermott (Lucas Hollister), figurano anche Travis Fimmel (Fenton "Preacher" Lang), Frances Fisher (prozia di Lucas), Jensen Ackles (Wood Helm) e molti altri celebri attori.

Era l'aprile 2023 quando fu annunciato l'inizio delle riprese di Rust a 18 mesi dall'incidente sul set, eppure il tragico colpo di pistola non è stato l'unico evento imprevisto: un mese dopo, il tecnico delle luci è stato morso al braccio da un ragno della specie Loxosceles reclus. Dopodiché è stato ricoverato in ospedale e ha subito svariati interventi chirurgici per evitare l'amputazione del braccio.

Scritto e diretto da Joel Souza, il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale. A proposito, sapevate che le accuse contro Alec Baldwin di Rust potrebbero essere ritirate?