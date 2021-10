Rust, i produttori del film con Alec Baldwin assumono nuovi avvocati per le indagini

Mentre stanno continuano le indagini relative alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccisa involontariamente da Alec Baldwin sul set di Rust dove non sapeva di avere nelle mani una pistola carica, i produttori della pellicola avrebbero assunto nuovi avvocati da uno studio privato per un'indagine indipendente e parallela.

Si tratta dell'ultimo sviluppo sull'indagine riguardante l'omicidio di Halyna Hutchins sul set di Rust provocata involontariamente da Alec Baldwin durante le riprese del film tra cui figura anche tra i produttori esecutivi. I produttori si sarebbero rivolti allo studio Jenner & Block, un prestigioso studio privato di avvocati, per condurre un'indagine indipendente e parallela a quella della polizia. Questa notizia arriva immediatamente dopo la dichiarazione del distretto di Santa Fe che ha comunicato che sul tavolo sono entrate in gioco anche accuse di tipo penale.

"In aggiunta al nostro supporto alle autorità, abbiamo assunto un team legale da Jenner & Block per condurre un'indagine su questi fatti. Abbiamo convenuto che avranno piena discrezione su chi interrogheranno e sulle conclusioni che trarranno alla fine. Potrebbero mettersi in contatto con voi la prossima settimana, perché vogliamo ridurre al minimo la quantità di tempo necessaria per disturbarvi".

Proprio ieri, una fonte interna aveva rivelato lo stato di shock di Alec Baldwin, completamente stravolto dall'accaduto: secondo la fonte di People, Baldwin si sta appoggiando alla sua famiglia per trovare supporto durante questo momento triste e difficile: "È una tragedia così impensabile e il dolore e il trauma per lui sono insopportabili. Alec è ancora sotto shock e il suo cuore è completamente spezzato. Sta facendo del suo meglio per farvi fronte e si appoggia a Hilaria e ai bambini per il supporto".