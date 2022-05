Rust, il produttore è fiducioso di completare le riprese al termine delle investigazioni

A diversi mesi di distanza dalla tragedia avvenuta sul set di Rust, che vede coinvolto lo stimato attore Alec Baldwin e che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, il produttore Anjul Nigam ha dichiarato di essere fiducioso sul completamento delle riprese, una volta terminate le investigazioni ancora in corso.

In particolare, nel corso di un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Nigam ha definito ciò che è avvenuto sul set di Rust come "un'orribile tragedia", ma si è anche detto speranzoso per una veloce risoluzione delle indagini e per una futura ripresa della realizzazione del film.

Qui di seguito potete leggere un estratto della sua dichiarazione: "Siamo fiduciosi di poter completare le riprese in futuro. Se tutto va bene, le investigazioni saranno presto terminate e verrà svelato ciò che è successo. Ovviamente, ci saranno delle persone che avranno una percezione negativa, ma siamo convinti di continuare a creare film di qualità".

La scorsa settimana è anche emerso che Nigam e Baldwin, già colleghi nella produzione di Rust, hanno lanciato una nuova casa di produzione, chiamata Persona Entertainment. Inoltre, i due hanno anche intenzione di presentare al Mercato del Film di Cannes il primo progetto di questa nuova casa, intitolato "False Awakening", in cui Baldwin figurerà anche come attore.

Infine, riguardo la situazione intorno al caso "Rust", vi ricordiamo che, oltre alle indagini in corso, la famiglia di Halyna Hutchins ha intentato una causa contro Alec Baldwin qualche mese fa, di cui ancora non abbiamo avuto aggiornamenti.