Rust, parla il padre di Halyna Hutchins: 'Non ritengo Alec Baldwin responsabile'

Sono giorni di enorme dolore per la famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia che ha perso la vita nel corso del drammatico incidente avvenuto sul set di Rust: a parlare, dopo i vari addetti ai lavori presenti sul luogo il giorno della tragedia, sono stati quindi il padre e la sorella della donna.

"Non riusciamo ancora a credere che Halyna sia morta, sua madre sta impazzendo dal dolore. Ma non ritengo Alec Baldwin responsabile, la responsabilità è delle persone che avrebbero dovuto provvedere alle armi. Il figlio di Halyna è stato colpito duramente, si sente perso senza sua madre" sono state le parole con cui Anatoly Androsovych ha commentato l'accaduto, il tutto mentre la produzione decide di chiudere il set di Rust fino alla conclusione delle indagini.

A parlare è stata quindi anche la sorella della vittima, Svetlana Androsovych: "Com'è possibile che sia stata commessa una tale negligenza da un simile team di professionisti? È una coincidenza decisamente assurda. Non so dove porteranno le indagini, ma ci sono tante piste. Dio sa cos'è accaduto, ma è dura passare oltre. La cosa che m'interessa ora è essere insieme a mia madre al fianco del marito di Halyna e di suo figlio, per far sentire loro il nostro supporto".

Vedremo a quali conclusioni porteranno le indagini attualmente in corso: in queste ore, comunque, si sta parlando di incidenti già avvenuti sul set di Rust prima degli assurdi eventi della scorsa settimana.