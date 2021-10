Rust, parla la figlia di Alec Baldwin: 'Conosco mio padre, voi no'

Sono stati giorni difficili per Alec Baldwin e tutti coloro che in un modo o nell'altro sono stati coinvolti nella tragedia sul set di Rust, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, e ora la figlia dell'attore, Ireland Basinger Baldwin, ha scritto anche lei un messaggio su Instagram.

Dopo le dichiarazioni di Alec Baldwin a seguito del tragico incidente, la figlia Ireland sembrerebbe essere stata bombardata di messaggi negativi e addirittura intimidatori, ma la ragazza ha voluto soffermarsi su un commento positivo e ringraziare l'autrice che ha voluto condividere con lei un aneddoto di diverso tempo fa.

"Circa un milione di anni fa, lavoravo nella compagnia di produzione che realizzò il film di Thomas il trenino, in cui recitava anche lui. Ho avuto a che fare con un sacco di sciocche celebrità nel corso degli anni, ma tuo padre NON era una di queste. L'unica cosa che chiedeva era di avere sempre a disposizione latte e cereali nella sua camera d'albergo per quando gli avrebbe fatto visita sua figlia. Tutto qui. E questo non me lo scorderò mai" si legge nella foto postata da Ireland che riporta lo screen del commento citato anche nella caption.

"Tra il mare di commenti, email, messaggi di testo e vocali che sto ricevendo, molti dei quali aberranti e carichi di minacce, questo bellissimo commento si erge lì solitario" recita infatti il messaggio allegato alla foto "Io conosco mio padre, voi, semplicemente, no. Ti voglio bene papà".

Al momento continuano le indagini sul set di Rust per determinare con esattezza cosa è accaduto quel fatidico giorno, ma soprattutto, come sia stato possibile.