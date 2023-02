Rust, nominata la sostituta di Halyna Hutchins: le riprese riprenderanno in primavera!

The show must go on è un adagio che si dimostra tanto cinico quanto veritiero in gran parte delle situazioni della vita, tanto più quando si parla di una macchina come quella di Hollywood: con il peso della tragedia di Halyna Hutchins sulle spalle, dunque, la produzione di Rust è pronta a riprendere il suo cammino.

Mentre Alec Baldwin attende di essere processato per omicidio colposo in seguito ai drammatici fatti che costarono la vita all'allora direttrice della fotografia, infatti, gli ingranaggi della macchina organizzativa si sono rimessi in moto definendo finalmente una data per la ripresa dei lavori e, soprattutto, il nome della professionista a cui toccherà sostituire la sfortunata direttrice della fotografia.

Sarà quindi Bianca Cline, già direttrice della fotografia dell'ottimo Marcell the Shell attualmente in sala, ad ereditare la posizione della donna rimasta vittima del proiettile inavvertitamente partito dalla pistola impugnata da Alec Baldwin; le riprese del film western riprenderanno quindi in primavera, nonostante qualche tempo fa si fosse parlato di lavori pronti a ripartire già durante lo scorso gennaio.

I produttori hanno inoltre annunciato l'arrivo di un documentario sulle vicende del set di Rust, specificando anche che il ricavato andrà devoluto in favore della famiglia Hutchins. Michael Shannon, intanto, si è recentemente schierato in difesa di Alec Baldwin dopo l'accusa di omicidio colposo.