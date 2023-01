Rust, Michael Shannon difende Alec Baldwin: 'Non lo condanno, per lui è un incubo'

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che le acque possano calmarsi per quanto riguarda i terribili fatti del set di Rust: dal giorno in cui Alina Hatchins perse tragicamente la vita la pace è andata perduta sia per la famiglia della vittima che, inevitabilmente, per quella di un Alec Baldwin che continua a dichiararsi incolpevole.

Nonostante ciò, Baldwin è comunque stato accusato di omicidio colposo, accusa di cui dovrà rispondere a processo: una decisione che ha inevitabilmente scatenato reazioni contrastanti, tra cui quella di un Michael Shannon che in queste ore non ha esitato a schierarsi in difesa del suo collega.

"Io non condanno Alec, sto malissimo per lui. Per lui è incubo. Mi sento malissimo per chiunque faccia parte della produzione. Ma questo è ciò che succede quando vai al risparmio e ingaggi persone che non sono qualificate, pagandole quasi niente e girando il film all'insegna del risparmio. Le persone in questo ambiente ottengono questi lavori perché accettano di lavorare anche per paghe bassissime, lo vedo accadere di continuo" sono state le parole della star di Bullet Train.

Quale che sia la posizione dell'opinione pubblica, comunque, tutto si deciderà in tribunale: nel frattempo Baldwin è ovviamente passato al contrattacco, facendo causa alla troupe per negligenza nel tentativo di riabilitare il suo nome.