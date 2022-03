Rust, i legali di Halyna Hutchins dopo la proposta di indennizzo: 'Baldwin è vergognoso'

Alec Baldwin continua ad essere al centro dell'attenzione pubblica a seguito della tragedia avvenuta sul set di Rust e ora, l'attore viene definito addirittura come vergognoso dai legali di Halyna Hutchins rimasta accidentalmente uccisa per un colpo d'arma da fuoco.

Nei giorni scorsi l'interprete si era detto pronto ad offrire un indennizzo alla famiglia della vittima, ma questo gesto sembra non essere stato particolarmente gradito ai familiari della donna morta nel corso delle riprese. A loro avviso infatti, questa proposta, così come più in generale tutte le azioni compiute dal responsabile materiale dell'omicidio, sono da ritenersi a dir poco vergognose.

Il mese scorso la famiglia di Halyna Hutchins ha fatto causa ad Alec Baldwin, e nel tentativo di evitare le conseguenze legali l'attore si è proposto di indennizzare i parenti della donna sfruttando una parte del budget previsto per le riprese di Rust. Secondo quando riportato dai media americani, Baldwin vorrebbe portare a compimento le riprese del film in questione, riducendo però il suo budget a soli 7 milioni.

Nel comunicato si legge inoltre che l'attore non è in alcun modo da ritenersi responsabile di questo terribile avvenimento, in quanto lui nel corso delle riprese non ha mai assunto il ruolo di addetto alla sicurezza per le armi sul set.

"Fino al 21 ottobre, Baldwin non è mai stato coinvolto in alcuna violazione della sicurezza sul set di nessun film a cui ha preso parte, e ha maneggiato in sicurezza armi da fuoco e altre armi senza incidenti in almeno una dozzina di film e progetti televisivi, tra cui The Hunt For Red October, Miami Blues, The Getaway, The Shadow, Heaven's Prisoners, The Juror, The Edge, Thick as Thieves e Mission Impossible: Fallout".

Staremo a vedere come andranno le cose.