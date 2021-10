Rust, Jensen Ackles ricorda Halyna Hutchins: 'Ci mancherà incredibilmente'

La tragedia avvenuta sul set di Rust ha lasciato senza parole l'intero mondo del cinema. La morte di Halyna Hutchins sembra essere davvero una tragedia inspiegabile e sono molti quelli che hanno voluto ricordare la giovane direttrice della fotografia, vittima della sparo di Alec Baldwin. Tra questi c'è Jensen Ackles, uno dei protagonisti del film.

Con un post sui social l'attore ancora incredulo per quanto accaduto, ha detto: "Non so nemmeno davvero da dove iniziare. Questa è stata una tragedia immensa che tutti noi stiamo ancora provando ad elaborare. All'inizio della scorsa settimana mi sono sentito obbligato a dire ad Halyna quanto pensassi fosse fantastica. Le ho detto quanto pensassi fosse incredibile il suo lavoro sulla fotografia e quanto fosse emozionante vedere lei e il suo team lavorare. Veramente. Ha sorriso, mi ha ringraziato e mi ha abbracciato. Sarò per sempre grato per aver vissuto quegli istanti. Aveva un animo e una passione che contagiavano tutta la squadra in ogni modo possibile. Era un'ispirazione. Il mio cuore e le mie preghiere vanno al marito, al figlio di Halyna e al resto della sua famiglia. Non ci sono davvero parole per esprimere questa immensa perdita. Mancherà moltissimo a tutti noi che l'abbiamo conosciuta e ammirata".

L'attore ha poi invitato i suoi follower a fare una donazione al fondo per le borse di studio creato a nome di Halyna Hutchins.

Anche il regista di Rust è ancora incredulo per quanto accaduto. Joel Souza è stato colpito in prima persona dal colpo sparato accidentalmente da Alec Baldwin anche se per fortuna, solo marginalmente. Le dinamiche di questa immane tragedia sono ancora tutte da appurare, e speriamo che presto le indagini possano fare il loro corso e svelare cosa è accaduto davvero quel tragico 21 ottobre.