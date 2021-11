Rust, Hilaria Baldwin ringrazia i fan: 'Senza di voi non ce l'avrei fatta'

Smaltire le scorie di una tragedia come quella avvenuta sul set di Rust non è una passeggiata: lo sanno bene Alec e Hilaria Baldwin, che dopo il proiettile partito inavvertitamente dalla pistola imbracciata dall'attore, uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, si sono trovati a vivere un vero e proprio incubo.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Alec Baldwin nelle scorse settimane, dunque, stavolta è proprio Hilaria Baldwin a rompere il silenzio, ringraziando i fan che hanno dimostrato vicinanza a lei e suo marito: "Questo è stato un anno davvero duro. So che lo è stato per molti di noi, ma parlerò solo dal punto di vista della mia esperienza personale. Ci sono stati momenti in cui ho pensato di non farcela. Voglio che sappiate di averci aiutato molto durante alcuni momenti davvero bui. La vostra presenza è stata di grande conforto" sono state le parole che Baldwin ha affidato ad un post Instagram.

Per Hilaria Baldwin, d'altronde, è stato un anno tutt'altro che facile non solo per la tragedia che ha coinvolto il marito: la donna è infatti stata al centro di una grossa polemica relativa all'accusa di aver falsificato le proprie origini spagnole e, contestualmente, ha anche dato luce al proprio sesto figlio. Tornando a parlare del set di Rust, intanto, Donald Trump ha duramente attaccato Alec Baldwin in seguito alla morte di Halyna Hutchins.