Dopo Rust, Guy Ritchie bandisce le pistole dal set dei suoi film d'azione

Meglio prevenire che curare: Guy Ritchie ha deciso di bandire le pistole dal set dei suoi prossimi film dopo la la tragedia di Rust che ha visto coinvolto Alec Baldwin costando la vita a Halyna Hutchins, direttrice della fotografia.

Il veterano del genere d'azione ha deciso che sul set dei suoi film saranno bandite le armi vere. Malgrado in molte pellicole firmate del regista ci sia un massiccia presenza di armi da fuoco, per The Covenant sono state utilizzate esclusivamente armi a pallini Airsoft. Il film con Jake Gyllenhaal nei panni di un sergente dell'esercito americano che torna in Afghanistan nel tentativo di salvare un interprete che lo ha aiutato durante la guerra come si vede nel primo trailer di The Covenant.

Dopo l'incidente che ha visto perdere la vita a Halyna Hutchins, uccisa a una pistola di scena con proiettili veri sparati dall'attore Alec Baldwin nell'ottobre 2021 sul set del film western Rust, Guy ha affermato che "l'intero gioco è cambiato".Dopo i recenti aggiornamenti, le riprese di Rust riprenderanno in primavera.

"L'intera faccenda è cambiata ora, l'intero gioco è cambiato - ha detto il regista a Newsweek -. Non abbiamo usato una vera arma dalla sparatoria di Rust. Quindi non c'erano armi vere. È la prima volta che abbiamo sparato, che devo dirvi, è un enorme sollievo per tutti noi. Le armi Airsoft sembrano armi vere, svolgono tutte le funzioni di un'arma vera e non possono causare alcun problema."

Guy, inoltre, ha confessato che non gli è mai piaciuto usare le pistole durante la realizzazione dei suoi film: dopo le tragiche riprese di Rust per il regista la decisione è stata decisiva.