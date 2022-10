Rust, il film con Alec Baldwin non tornerà in Nuovo Messico: dove girerà la produzione?

La produzione di Rust è ancora ferma ma pronta a tornare al lavoro dopo la tragedia sul set costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento al regista Joel Souza. Le riprese ricominceranno a gennaio e nel frattempo si lavora alla scelta delle location perché la troupe non tornerà in Nuovo Messico.

La prossima settimana lo scouting si sposterà in California, vicino a Palm Springs, al confine con il Nevada. Un insider vicino alla produzione ha confermato che l'intenzione non è quella di tornare in Nuovo Messico, dove si stavano svolgendo le riprese prima dell'incidente.



"È emotivamente difficile per la troupe e il cast tornare nello stesso posto" ha dichiarato la fonte. Nel frattempo prosegue la vicenda giudiziaria che cerca di fare luce e chiarezza su quanto accaduto e come parte dell'accordo il vedovo di Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, sarà produttore esecutivo del film. A febbraio la famiglia Hutchins ha fatto causa ad Alec Baldwin, dalla cui pistola partirono i colpi che uccisero Hutchins e ferirono Souza.



Melina Spadone, avvocatessa della produzione, ha confermato:"Rust non tornerà in Nuovo Messico. La produzione sta prendendo in considerazione altre location, inclusa la California ma non è stata presa alcuna decisione".

Inoltre in Nuovo Messico sembrano esserci diverse polemiche nonché pendenze in atto tra la produzione e la giustizia locale in merito a quanto successo lo scorso anno.

La tragedia di Rust ha sconvolto l'opinione pubblica americana e riproposto mediaticamente il tema della sicurezza nell'uso di armi da fuoco sul set di film e serie tv.