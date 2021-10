Rust, caso Baldwin, l'addetta al controllo armi rompe il silenzio: 'Colpa dei produttori'

A una settimana di distanza dalla tragica fatalità che ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di Rust, per colpa di una pistola carica utilizzata da Alec Baldwin, ha parlato per la prima volta Hannah Gutierrez-Reed, l'addetta alle armi sul set della pellicola che però ha negato qualsiasi responsabilità.

Attraverso un comunicato diffuso dai suoi avvocati, Jason Bowles e Robert Gorence, Gutierrez-Reed ha negato di essere stata a conoscenza della pistola carica che ha ucciso Hutchins sul set di Rust, scaricando la colpa per le condizioni non sicure sul set durante le riprese direttamente ai produttori. Nel comunicato Gutierrez-Reed si dichiara devastata dall'accaduto e ha voluto esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Hutchins, che ha definito "una donna che la ispirava in un film che non vedeva l'ora di girare". Il comunicato parla anche di alcune false dichiarazioni rese alla stampa e ai media che hanno diffuso un'immagine non veritiera di Gutierrez-Reed.

Queste dichiarazioni potrebbero riferirsi alle parole di Nicolas Cage su Gutierrez-Reed, il quale si era lamentato del suo comportamento su un altro set, quello del western The Old Way. Secondo quanto riportato da The Wrap, infatti, lo stesso Nicolas Cage avrebbe avuto un alterco con la Reed, rea di aver scaricato una pistola vicino al cast e alla troupe senza alcun preavviso.

Dalle interviste raccolte da The Wrap, pare che la cosa sarebbe successa due volte in tre giorni, al che Nicolas Cage avrebbe lasciato il set infuriato e dopo aver gridato: "Devi avvertire, cazzo, mi hai appena fatto saltare in aria i fottuti timpani!". Stu Brumbaugh, il membro della troupe di The Old Way che ha parlato con The Wrap, ha aggiunto anche: "Avevo consigliato all'assistente alla regia di sostituirla, dopo quello che era successo con Nicolas. Il ritmo delle riprese del film andava troppo veloce per lei, era una debuttante".

