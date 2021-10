Rust, per Candace Owens è 'giustizia poetica'. La figlia di Alec Baldwin: 'Sei un cancro'

Il caso Halyna Hutchins ha comprensibilmente monopolizzato l'attenzione del mondo dello spettacolo (e non solo) in questi ultimi giorni, tra chi esprime vicinanza alla vittima, chi cerca di analizzare l'accaduto e chi si lascia andare ad esternazioni piuttosto pesanti. È il caso, quest'ultimo, di Candace Owens.

Mentre il padre di Halyna Hutchins perdona Alec Baldwin, infatti, le parole di Owens vanno a infiammare un dibattito già decisamente acceso: "Alec Baldwin ha trascorso gli ultimi quattro anni a dipingere Trump e i suoi sostenitori come degli assassini. Ciò che è accaduto ad Alec sarebbe un perfetto esempio di giustizia poetica, se solo non avesse assassinato delle persone innocenti. Prego per le loro famiglie" aveva scritto l'attivista in un tweet successivamente rimosso.

Non si è fatta attendere la furiosa reazione della figlia dell'attore, Ireland Baldwin: "Sei l'essere umano più disgustoso, odioso e cancerogeno che io abbia mai incontrato. Stai mancando di rispetto alla vita di una donna rimasta tragicamente e accidentalmente uccisa. Vergognati" si legge nelle storie Instagram della primogenita di Alec Baldwin.

Owens ha poi corretto il tiro in un successivo tweet, pur rimanendo ferma sulla propria posizione: "Correggo il mio ultimo tweet precisando che Alec Baldwin ha ucciso, non assassinato, qualcuno, in quanto la definizione legale di assassinio è diversa". Vedremo se lo scontro a distanza tra le due donne andrà avanti: nel frattempo, il capo elettricista di Rust ha accusato la produzione di aver voluto risparmiare sul personale.