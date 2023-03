Rust, l'avvocato di Alec Baldwin accusa:'La pistola è stata distrutta dallo stato'

Alex Spiro, avvocato di Alec Baldwin nel processo in cui è incriminato per la morte della direttrice della fotografia di Rust, Halyna Hutchins, ha dichiarato che la pistola che ha ucciso la donna è stata distrutta. Baldwin è accusato di omicidio colposo per il decesso di Hutchins sul set del film del quale era protagonista.

Per la morte di Hutchins, Alec Baldwin è stato accusato di omicidio colposo:"La corte non credo sia a conoscenza di questo dettaglio, ma penso che dovrei informare che l'arma da fuoco in questo caso, che è un tema importante, è stata distrutta dallo stato. Questo è ovviamente un problema e avremo bisogno di vedere quell'arma da fuoco o ciò che ne resta" ha concluso Spiro.

Secondo la dichiarazione di Spiro in un'udienza virtuale, la pistola di scena è stata 'distrutta dallo stato'.

La produzione di Rust è stata sospesa nell'ottobre 2021 dopo che i colpi d'arma da fuoco sul set hanno ferito il regista Joel Souza e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Non si è fatta attendere la risposta della portavoce della procura giudiziaria del New Mexico, Heather Brewer, che ha negato categoricamente l'affermazione di Spiro:"La pistola che Alec Baldwin ha usato nella sparatoria che ha ucciso Halyna Hutchins non è stata distrutta dallo stato. La pistola è tra le prove ed è disponibile per la revisione da parte della difesa. La dichiarazione inaspettata della difesa nell'udienza di stato di oggi secondo cui l'arma era stata distrutta dallo stato potrebbe essere un riferimento ad una dichiarazione nel report sui test sulle armi da fuoco dell'FBI del luglio 2022 secondo cui il danno è stato fatto ai componenti interni dell'arma durante il test di funzionalità dell'FBI... Tuttavia, la pistola esiste ancora e può essere usata come prova".



Qualche settimana fa Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole e ha ottenuto un patteggiamento.