Rust, l'assistente alla regia ha deciso di far causa ad Alec Baldwin!

L'assistente alla regia del film Rust, Dave Halls, ha deciso di far causa all'attore Alec Baldwin dopo la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza in seguito ad un colpo d'arma da fuoco. È soltanto l'ennesimo capitolo della querelle giudiziaria dopo la tragica morte di Hutchins.

Il mese scorso Alec Baldwin ha fatto causa alla troupe tramite il suo pool legale; l'attore ha deciso di far causa per negligenza presso la Corte Superiore di Los Angeles contro, tra gli altri, Dave Halls, l'addetta alle armi Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile degli oggetti di scena Sarah Zachry, e il fornitore di oggetti di scena Seth Kenney.

"Halls continua a sostenere di non essere in alcun modo responsabile per gli eventi asseriti nella denuncia operativa del querelante" ha dichiarato l'avvocato di Halls in una nota.

Secondo Baldwin la negligenza della troupe avrebbe causato la morte di Hutchins, non avendo messo in atto, sempre in base alla teoria della star, le adeguate procedure di sicurezza.Anche per questo motivo Halls ha deciso di intentare una controquerela nei confronti dell'attore, accusando Baldwin, Zachry, Kenney e Gutierrez-Reed di aver violato i loro doveri nei confronti dell'assistente alla regia e quindi ritenendoli colpevoli per la tragica morte di Hutchins. La situazione si sta delineando sempre di più come un 'tutti contro tutti'.

Anche la supervisora alla sceneggiatura Mamie Mitchell ha denunciato Baldwin per negligenza e imposizione intenzionale di stress emotivo.

Nel frattempo a novembre è stato reso noto il rapporto della polizia sulla morte di Hutchins.