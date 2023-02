Rust, arriva la riduzione di pena per Alec Baldwin: da 5 anni a 18 mesi!

Le accuse contro Alec Baldwin riguardanti l'incidente avvenuto sul set di Rust si sono notevolmente ridimensionate dopo che è stato ritirato uno dei capi d'accusa avanzati verso l'attore che l'avrebbero potuto portare ad una condanna minima di 5 anni. La questione è girata intorno ad una nuova legge.

Gli avvocati dell'accusa hanno fatto leva su una legge del potenziamento delle armi che, secondo i legali di Baldwin sarebbe stata approvato dopo la sparatoria sul set di Rust che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Ciò ha portato una riduzione considerevole della proposta di pena detentiva avanzata nei confronti dell'attore non solo per l'effettivo omicidio ma anche per il comportamento "non a norma di sicurezza" portato avanti sul set. Dal rischio di 5 anni di reclusione si è passati a 18 mesi.

Dallo scoppio della questione, le poche volte che Baldwin è comparso in pubblico è sempre sembrano teso e molto litigioso in particolare con i giornalisti. "Al fine di evitare ulteriori distrazioni litigiose da parte del signor Baldwin e dei suoi avvocati, il procuratore distrettuale e il procuratore speciale hanno rimosso il potenziamento dell'arma da fuoco alle accuse di omicidio colposo nella morte di Halyna Hutchins sul set del film Rust" ha comunicato il portavoce del distretto di riferimento assicurando come al primo posto ci sia il tentativo di garantire giustizia per la morte della Hutchins.

Diversi volti noti del mondo del cinema si sono espressi in difesa dell'attore. Primo tra tutti Michael Shannon che non ha condannato Bladwin definendo un incubo ciò che il collega sta vivendo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!