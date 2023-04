Rust, annunciato inizio delle riprese a 18 mesi dall'incidente sul set!

A 18 mesi dalla sparatoria sul set di Rust che ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, le riprese del film riprenderanno in Montana, con gli stessi attori e lo stesso regista. La scelta è stata la conseguenza di una causa che ha visto Baldwin contro il marito della Hutchins.

L'incidente ha causato, oltre a gravi conseguenze legate alla morte della Hutchins e al ferimento del regista, anche problematiche legali con cause ancora attualmente in corso. Mentre è stata risolta la disputa tra la famiglia della direttrice della fotografia e Baldwin, differente e la causa indetta in New Mexico nel quale Baldwin si è dichiarato non colpevole dell'incidente sul set di Rust. Insomma, a più di un anno di distanza, la questione rimane ancora molto complessa e delicata.

Nel frattempo Bianca Cline, che ha lavorato anche a Marcel The Shell With Shoes On, è stata assunta come nuova direttrice della fotografia e il film riprenderà la produzione proprio da dove si era fermato ma in un luogo diverso. Nonostante l'attore si sia definito non colpevole dalle accuse di omicidio colposo, tre membri della troupe di Rust hanno avviato una causa contro Baldwin (che ricopriva anche il ruolo di produttore) a causa dello stress post traumatico causato dall'incidente.

L'avvocato di Baldwin ha trattato per la riduzione della pena dell'attore per l'incidente aggiungendo un altro tassello al complesso quadro del processo successivo all'incidente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!