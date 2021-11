Rust, Alec Baldwin su Twitter: 'Su ogni set con le armi ci dovrebbe essere un poliziotto'

Dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, l'attore Alec Baldwin ha utilizzato i social per proporre delle ulteriori procedure di sicurezza quando sono coinvolte delle armi nelle riprese di un film o di una serie.

È difficile non tornare sull'argomento, specialmente uno così spinoso, quando accadono tragedie come quella che ha visto la morte di Halyna Hutchins a causa di un colpo d'arma da fuoco sul set del film Rust.

Tanto più che non è stata certo la prima volta (ricordate cosa avvenne a Brandon Lee sul set de Il Corvo?), anche se si spera senza dubbio l'ultima. E per far sì che sia effettivamente così, Alec Baldwin, rimasto anche lui coinvolto nell'incidente in quanto persona che aveva impugnato l'arma in quel momento, ha voluto esprimere su Twitter la sua opinione sulle misure di sicurezza necessarie.

"Ogni set cinematografico e televisivo dove si maneggiano delle armi dovrebbe avere assegnato un poliziotto, assunto dalla produzione con lo specifico compito di monitorare la sicurezza delle armi" ha scritto l'attore.

Al momento le indagini su quanto accaduto sul set di Rust sono ancora in corso, e finora non si è ancora giunti a una conclusione definitiva al riguardo. Intanto, diversi esponenti di Hollywood hanno richiesto un ban per le armi da fuoco sui set.