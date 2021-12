Rust, Alec Baldwin parla per la prima volta: "non ho premuto il grilletto"

Alec Baldwin parla per la prima volta davanti alle telecamere in un’intervista concessa a ABC dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, in cui l'attore ha accidentalmente ucciso il direttore della fotografia Halyna Hutchins ad ottobre. Baldwin afferma di non aver premuto il grilletto.

Intervistato da George Stephanopoulos, potete vedere il video del promo qui sopra, l’attore appare provato e commosso. Quando Stephanopoulos gli chiede di confermare che non era nella sceneggiatura che il grilletto fosse premuto, Baldwin risponde: “Bhe, il grilletto non è stato premuto. Non ho premuto il grilletto”. Il giornalista lo incalza domandando conferma sul fatto che non ha mai premuto quel grilletto e l’attore risponde: “No, no, no, no. Non punterei mai una pistola contro nessuno e premerei il grilletto. Mai."



Hutchins è rimasta uccisa mentre il regista Joel Souza è stato ferito quando la pistola che Baldwin teneva in mano è esplosa in un ranch fuori Santa Fe, nel New Mexico, durante le riprese. Stephanopoulos ha descritto la sua intervista di 80 minuti "cruda e intensa" e ha descritto Baldwin "devastato ma molto schietto".



"Ho fatto migliaia di interviste negli ultimi 20 anni alla ABC", ha detto Stephanopoulos. "Questa è stata la più intensa che abbia mai vissuto."



Le indagini sulla sparatoria proseguono, si sta cercando di capire come i proiettili veri, che sono vietati sul set, siano finiti nella pistola in mano a Baldwin. Secondo le ricostruzioni, Baldwin credeva che la pistola che gli era stata consegnata dall'assistente alla regia Dave Halls fosse scarica. Alla domanda su come pensa che un proiettile vero sia finito nella pistola, che avrebbe dovuto essere caricata a salve o proiettili fittizi, Baldwin ha detto che "non ne aveva idea". Baldwin ha affermato che la sparatoria accidentale è stata la cosa peggiore che gli sia mai capitata nella vita: "Sì... sì, perché ripenso e penso a 'cosa avrei potuto fare?'". Alec Baldwin - Unscripted, andrà in onda negli Stati Uniti su ABC questa notte e sarà disponibile in seguito su Hulu.