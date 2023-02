Rust, Alec Baldwin si dichiara non colpevole: arriva il patteggiamento!

Come era altamente prevedibile Alec Baldwin si è definito non colpevole dell'omicidio involontario della direttrice della fotografia Haylna Hutchins sul set di Rust. Il primo grado del procedimento giudiziario ha visto l'attore forte nella sua dichiarazione di non colpevolezza davanti alla corte.

La notizia arriva dopo la riduzione di pena ottenuta da Baldwin da 5 anni a 18 mesi dopo che, i suoi avvocati, si sono appellati all'assenza nel momento dell'incidente di una legge poi entrata in vigore sul potenziamento delle armi in New Mexico. Le indagini portate avanti hanno visto accusata l'addetta alle armi del set di Rust a causa della poca attenzione avuta durante la lavorazione del film e l'incidente che ne è successivamente conseguito.

Nonostante i diversi problemi che sembra che il tribunale stia avendo con gli avvocati e con lo stesso Baldwin, pare che l'attore abbia ottenuto un patteggiamento, rinunciando al suo diritto all'udienza e portando al conseguente annullamento di essa. Oltre al rischio di dover passare un anno e mezzo dietro le sbarre, Baldwin potrebbe essere soggetto ad ingenti multe riguardo l'uso delle armi da fuoco. Per accordo con il giudice, Baldwin non deve impugnare una pistola, bere o parlare con testimoni potenziali o probabili nel procedimento penale.

Nel frattempo, le riprese sul set di Rust dovrebbero riprendere in primavera dopo che la produzione ha trovato una sostituta della direttrice della fotografia tragicamente scomparsa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!