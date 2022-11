Rust, Alec Baldwin fa causa alla troupe per negligenza! 'Vuole riabilitare il suo nome'

Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria seguita alla tragica sparatoria sul set di Rust, che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza nell'autunno 2021. La star del film Alec Baldwin ha deciso di fare causa ad alcuni membri della troupe per negligenza.

Tra le persone citate in giudizio da Baldwin figurano l'addetta alle armi sul set Hannah Gutierrez-Reed, Sarah Zachry, il primo assistente e coordinatore della sicurezza David Halls, il fornitore di munizioni Seth Kenney e la sua compagnia, PDQ Arm & Prop, che ha fornito le armi sul set. Nonostante abbia dichiarato di non aver sparato, l'FBI ha smentito Alec Baldwin, dichiarando che l'attore ha invece premuto il grilletto.



Ecco la dichiarazione dell'avvocato di Baldwin:"Questa tragedia è avvenuta perché i proiettili veri sono stati consegnati sul set e caricati nella pistola, Gutierrez-Reed non ha controllato attentamente i proiettili o la pistola, Halls non ha controllato attentamente la pistola e tuttavia ha annunciato che la pistola era sicura prima di consegnarla a Baldwin, e Zachry non ha rivelato che Gutierrez-Reed si era comportata in maniera sconsiderata fuori dal set e rappresentava un rischio per la sicurezza di coloro che la circondavano" si legge nella nota di Quinn Emanuel Luke Nikas.



Ad inizio anno Alec Baldwin ha smentito la mancata collaborazione con la polizia e in seguito ha sostenuto di aver perso dei ruoli in conseguenza dell'incidente sul set di Rust:"Baldwin ha perso numerose opportunità di lavoro [...] È stato licenziato da più lavori espressamente a causa dell'incidente su Rust ed è stato ignorato per altre opportunità ed è un risultato diretto della negligenza degli imputati [...]. Più di chiunque altro su quel set, Baldwin è stato erroneamente considerato l'autore di questa tragedia. Con questi ricorsi, Baldwin cerca di riabilitare il suo nome e ritenere gli imputati responsabili della loro cattiva condotta".