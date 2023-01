Rust, Alec Baldwin andrà a processo con l'accusa di omicidio colposo!

Giornata decisiva, quella di oggi, per quanto riguarda l'evolversi della situazione di Alec Baldwin: l'attore coinvolto nel tragico incidente che costò la vita ad Alina Hutchins sul set di Rust dovrà infatti rispondere in tribunale di ben due accuse di omicidio colposo (Baldwin era infatti presente sul set in qualità di attore e produttore).

La notizia è arrivata in seguito alla decisione dell'assistente alla regia di Rust di far causa ad Alec Baldwin per l'accaduto: "Questa decisione distorce quanto tragicamente accaduto ad Alina Hutchins e rappresenta un grave errore giudiziario. Mr. Baldwin non aveva alcuna ragione di credere che ci fosse una pallottola funzionante in quella pistola o in qualunque punto del set. Si era affidato ai professionisti con cui lavorava, che gli avevano assicurato che la pistola fosse sicura" sono state le parole del legale dell'attore, Lukas Nikas.

"[Baldwin] non fece nulla di ciò che avrebbe dovuto fare per assicurarsi che le persone intorno a lui fossero al sicuro. Un attore non può farla franca solo perché è un attore" è stata la dura replica del procuratore distrettuale Mary Carmack-Altwies. Un caso che, chiaramente, continuerà purtroppo a far parlare ancora per molto: a tal proposito, proprio Alec Baldwin ha recentemente deciso di far causa alla troupe di Rust per negligenza.