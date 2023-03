Rust, Alec Baldwin accusa i pm di violare i suoi diritti costituzionali

Prosegue la querelle giudiziaria legata all'incidente mortale sul set del film di Alec Baldwin, Rust, nel quale è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ed è rimasto ferito il regista Joel Souza. L'attore ora si è scagliato contro i pubblici ministeri del processo accusandoli di violare i suoi diritti costituzionali.

"La condotta dell'esecutivo ha costituito un disprezzo dei doveri etici e ha minacciato il diritto del signor Baldwin ad un processo equo" si legge nella nota del team della difesa dell'attore.



Le dichiarazioni dei legali di Baldwin si riferiscono a quelle rilasciate dall'ufficio del procuratore distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies e dal procuratore speciale Andrea Reeb, sulla 'grave negligenza e lo sconsiderato disprezzo' della star per la sicurezza sul set di Rust.



A fine febbraio Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole al processo per la morte di Halyna Hutchins e il ferimento di Joel Souza sul set del western Rust, del quale Baldwin era protagonista e produttore.



L'incidente di Rust ha riportato alla luce le problematiche legate alla sicurezza sui set cinematografici in presenza di armi da fuoco. Nel corso dei mesi le responsabilità di quanto accaduto sono rimbalzate da un protagonista all'altro, da Baldwin ai vari membri della troupe incaricati della sicurezza sul set.

Il processo è ancora in corso e vi terremo aggiornati nelle prossime settimane sull'evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge la star di Hollywood.