Per i Russo l'ultima scena di Iron Man in Avengers: Endgame è la più costosa della Storia

Parlando con IMDb per la promozione dell'uscita dell'edizione home-video di Avengers: Endgame, i registi Anthony e Joe Russo hanno parlato di una precisa sequenza del film, che hanno definito la più costosa nella storia del cinema.

Secondo i due autori, tutto dipende dal numero spropositato di attori di serie a presenti nella stessa inquadratura:

"Siamo soliti scherzare su questo aspetto, ma magari non è uno scherzo, bisognerebbe controllare: secondo noi la scena del funerale di Tony Stark comprende l'inquadratura più costosa della storia del cinema. Insomma, ci sono parecchi stipendi sullo schermo in quel momento!", ha detto Joe Russo. "Per lo meno rappresenta il giorno più costoso per le comparse nella storia del cinema, a parte Cleopatra forse."

"La cosa bella è che le persone se ne stanno semplicemente lì, non si muovono nemmeno", ha scherzato il co-sceneggiatore Christopher Markus.

Kevin Smith, che ha condotto l'intervista, ha chiesto ai cineasti se per caso non fossero stati utilizzati degli stratagemmi digitali per riunire tutti quegli attori in un solo posto, ma Joe Russo ha confermato che "erano tutti presenti sul set".

"Li abbiamo attirati tutti nello stesso posto con la scusa che sarebbero venuti per un matrimonio. E' davvero tragico ripensarci adesso! Però sapete come va, tutti hanno manager, agenti, parrucchieri, truccatori, e nessuno può sapere quello che stiamo girando, perché potrebbe trapelare tramite una delle mille persone che questi grandi attori hanno intorno", ha detto. "Quindi sono stati tutti portati lì con la scusa di un matrimonio, e il giorno in cui sono arrivati ​​e abbiamo iniziato a vestirli con degli abiti neri, alcuni hanno notato: 'Certo che questo è un matrimonio molto strano.' Abbiamo risposto: 'Perché in realtà è un funerale'".

Solo pochissimi attori sapevano dal principio cosa avrebbe riguardato la scena, inclusa Gwyneth Paltrow.

"E' stato un momento importante per il suo personaggio, quindi le abbiamo svelato cosa sarebbe davvero successo. Forse solo uno o due degli altri attori sapevamo che si sarebbe trattato di un funerale. Ma la maggior parte di loro ha scoperto quel giorno, quindi quella scena è una testimonianza di quanto siano bravi ad improvvisare!".

