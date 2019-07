I Russo svelano le loro scene preferite di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Nel corso di una recente intervista con IMDb, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno parlato degli aspetti di cui vanno più fieri di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, svelando le loro scene preferite da i due film campioni di incasso.

Per quanto riguarda Endgame, Anthony Russo non ha dubbi:

"Non so se è solo perché si tratta del film più recente, ma c'è qualcosa che amo da impazzire nella scena in cui Rocket e Hulk vanno a reclutare Thor per convincerlo a partecipare alla missione. E poi scopriamo Thor e la condizione in cui si trova da cinque anni. C'è qualcosa di così divertente, ma umano e riconoscibile, in quella scena. E adoro davvero quello che Chris Hemsworth ha fatto con il personaggio. Adoro quella sequenza."

Joe Russo invece è risalito fino al climax di Infinity War: "Se possibile, vorrei mescolare un po' due scene. La prima è l'arrivo di Thor a Wakanda in Infinity War, solo perché, francamente, tutto ciò che accade in quel film ... quel film è la grande preparazione per ciò che succede alla fine. Poi citerò anche lo scontro tra Thor e Thanos alla fine di quel film, perché Thor in Infinity War ha un ruolo da protagonista, ma anche Thanos ha un ruolo da protagonista, e quell'ultimo momento in cui i due si incontrano e Thor non riesce a vincere del tutto, è il momento esatto in cui Infinity War diventa il film di Thanos e non più il film di Thor.”

Insomma, dalle scene citate pare proprio che sia Thor il personaggio preferito dei Russo, nonostante i due abbiano iniziato la loro carriera nei Marvel Studios lavorando con Captain America. Quali sono, invece, le vostre scene preferite dai due film? Fatecelo sapere nei commenti.

