I Russo hanno rivelato da quanto tempo conoscevano il destino di Tony Stark

Concedere ai fan un Ask Me Anything su Avengers: Endgame è stata una mossa quasi suicida da parte dei Russo, che sono stati prevedibilmente sommersi dalle mille domande dei fan che ancora, a distanza di mesi dall'uscita del film, non hanno placato la loro sete di nuovi dettagli sul film dal maggior incasso di sempre.

Le domande hanno toccato ovviamente vari dettagli di Endgame, con una particolare attenzione per quelli che sono stati gli eventi più significativi del film. Uno di questi, naturalmente, è l'eroico sacrificio compiuto da Tony Stark per salvare l'universo, i suoi amici e la sua famiglia.

Alcuni fan hanno voluto chiedere ai Russo da quanto tempo fossero a conoscenza del triste destino di uno degli Avengers più amati. I registi non si sono fatti pregare: "Lo sapevamo da tre anni prima che cominciassimo a girare il film" ha rivelato Joe Russo su Reddit.

I Russo Brothers hanno dunque avuto tutto il tempo per metabolizzare la cosa prima di vederla materializzarsi sullo schermo, a differenza dei fan che, pur avendo subodorato il rischio che la loro paura si concretizzasse, ancora oggi non smettono di piangere il loro eroe.

Sempre durante la sessione di Q&A su Reddit i due registi di Avengers: Endgame hanno potuto spiegare come mai Black Panther sia stato il primo a tornare in vita. Qualcuno, invece, ha chiesto spiegazioni circa il ritorno di Captain America sul finale del film.