I Russo orgogliosi di Avengers: Endgame: 'Non cambieremmo nulla'

Nel corso di una recente intervista, gli acclamati fratelli Anthony e Joe Russo hanno espresso tutto il loro orgoglio per Avengers: Endgame, quarto film che hanno diretto insieme per i Marvel Studios di Kevin Feige.

I due autori hanno spiegato di non aver alcun rimpianto per il capitolo clou della Infinity Saga, del quale non cambierebbero praticamente nulla:

"Se arriviamo alla fine di un film e ci pentiamo di qualcosa, allora vuol dire che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro" hanno dichiarato i due fratelli. "Per fare un film lavoriamo circa un anno. Quindi una scena, che magari abbiamo impiegato due mesi a realizzare, tre mesi dopo la guardiamo nella sala di montaggio e decidiamo che non ci piace la performance, o non ci piace il tono, o non ha quel piglio giusto, quello che volevamo, non restituisce l'emozione che stavamo cercando o cose così. E allora la rigiriamo. E così via fino a che non consegnamo il film pronto."

Realizzare un film delle dimensioni di Avengers: Endgame significa per forza di cose passare attraverso vari reshoots, procedura che a causa di film problematici o di dubbia fama nel pubblico generalista ha assunto il sinonimo di "pessimo film". Ma le riprese aggiuntive sono una cosa assolutamente normale a Hollywood, e come spiegato dai Russo fondamentali per completare il film.

“La famosa battuta: 'Io sono Iron Man', l'uscita di scena di Tony, è stata letteralmente girata appena due mesi prima dell'uscita del film al cinema. Produrre questi film è un processo estremamente iterativo e l'unico limite è la quantità di sonno che accumulare per recuperare le energie. Ma non ci pentiamo davvero di nulla. Siamo molto contenti di come è andata a finire."

Al momento non è previsto un ritorno dei Russo, almeno non nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma i due autori hanno anticipato la loro passione per Wolverine, sul quale vorrebbero realizzare un film stand-alone in vista dell'ingresso dei mutanti nel MCU.

