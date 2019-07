I Russo non capiscono perché qualche fan abbia riso contro Thanos in Avengers: Endgame

Nei primi minuti di Avengers: Endgame il villan Thanos viene decapitato da Thor, rovesciando completamente le aspettative del pubblico nei confronti di cosa l'epico scontro tra i supereroi e il loro avversario avrebbe riservato.

Nell'edizione digital per l'home-video del film, appena uscita negli Stati Uniti, i due registi Anthony e Joe Russo, insieme agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno confessato di non riuscire a capacitarsi di come quella scena abbia fatto ridere alcuni fan.

"Ogni volta che ho visto il film con un pubblico, al cinema, ho sentito una risata in quel momento" ha detto McFeely.

Anthony Russo conferma subito dopo: "L'ho notato anche io, ma non sono mai riuscito a capire il perché, la prima volta che ho sentito ridere sono rimasto scioccato."

Ma mentre la testa di Thanos rotola sul pavimento della sua umile dimora e Thor si allontana e la scena termina, entra in gioco anche la colonna sonora di Alan Silvestri, che secondo McFeely spazza via ogni possibile tono di comicità.

"Penso che le musiche di Silvestri e la lunga camminata lenta di Thor in questo momento siano spaventose. 'Oh, merda', pensi. 'Se Thanos è morto, non gli resto altro da fare. Hanno comunque perso.'"

Voi siete rimasti scioccati fin da subito per il colpo di scena, oppure siete fra coloro che hanno riso? Confessatevi nei commenti!

