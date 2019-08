I Russo confermano che Nova è stato introdotto in Avengers: Endgame!

Nei mesi scorsi Kevin Feige ha spiegato che Nova è un personaggio che potrebbe avere un potenziale immediato per il MCU e ora forse abbiamo capito a cosa si stava riferendo. Nonostante non siano stati annunciati film dedicati al personaggio, i fratelli Russo hanno rivelato che Nova è stato già introdotto all'interno del franchise.

Durante un Q&A organizzato da Wired sul film record di incassi, infatti, i registi hanno confermato che tra i tanti easter egg della battaglia finale di Avengers: Endgame è presenta anche Richard Rider aka Nova.

"Guardate di nuovo con attenzione la scena e vedrete. Vedrete Richard Rider sullo sfondo dell'inquadratura. Un Easter Egg" ha spiegato Joe Russo.

Con Avengers: Endgame disponibile già da tempo in home video, almeno per quanto riguarda negli Stati Uniti, la conferma dei Russo sembra per lo meno sospetta: possibile che nessuno abbia avvistato Nova come per esempio fatto con Howard il Papero? E' davvero nascosto così bene l'easter egg?

Come sappiamo i fratelli Russo non sono nuovi a troll di questo tipo, d'altronde allusioni e speculazioni fanno parte dell'esperienza seriale del MCU, ma non ci vorrà molto tempo prima di capire se il personaggio è stato effettivamente inserito in Endgame: la caccia a Nova a colpi di screenshot sul web è ufficialmente iniziata!

