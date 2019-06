I Russo confermano: 'La nuova versione di Endgame uscirà ovunque!'

Gli Avengers non vogliono saperne di lasciare intatto il record di Avatar, e sono pronti a tornare nelle sale cinematografiche in una versione aggiornata di Avengers: Endgame con alcune scene inedite aggiunte per l'occasione.

La nuova versione è stata denominata Bring Back Event e non si tratterà di una versione estesa, bensì di una che comprenda alcune scene post-credit non inserite nella versione distribuita al cinema la prima volta.

La seconda volta di Avengers: Endgame al cinema era stata in un primo momento annunciata per l'America e alcuni mercati internazionali, senza però specificare se alcuni Paesi, tra cui l'Italia, fossero coinvolti nell'operazione. Oggi, però, i Russo Brothers ci hanno sollevato da ogni dubbio.

"Guarda Avengers: Endgame prima che lasci di nuovo le sale... Agisci in fretta per avere questo poster esclusivo e guarda il messaggio iniziale di Anthony Russo, una scena inedita non completa e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home" scrivono i Russo tramite il loro account Twitter ufficiale, per poi aggiungere subito dopo: "Questa è una release globale!" Ufficializzando quindi la nuova uscita di Avengers: Endgame in tutto il mondo! Si attende, a questo punto, soltanto il comunicato ufficiale di Marvel Italia.

Per chi fosse interessato, ecco quali saranno le scene inedite aggiunte in questa nuova edizione di Endgame. I fan Marvel, intanto, si cominciano ad interrogare su quali saranno i nuovi volti del Marvel Cinematic Universe: ecco cosa ne pensa Kevin Feige.