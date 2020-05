I Russo Bros non si fermano: per il nuovo film scelti i team di Avengers e WandaVision

Dopo il successo di Tyler Rake la casa di produzione AGBO, guidata dai fratelli Anthony e Joe Russo, pare non abbia la minima intenzione di fermarsi e anzi continua ad espandere la sua rete di rapporti con talenti legati ai Marvel Studios.

Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, che hanno lavorato coi Russo ai film degli Avengers, sono stati infatti reclutati per scrivere la storia su un film su Cambridge Analytica che sarà prodotto dalla AGBO; non solo, Collider riferisce infatti che la regia sarà affidata a Matt Shakman, appena entrato nei Marvel Studios grazie alla serie attualmente in sviluppo WandaVision.

Il film seguirà Christopher Wylie, ovvero l'uomo al centro dello scandalo sulla privacy dei dati alla guida dell'azienda che, illegalmente, scaricò i dati degli utenti di Facebook per creare pubblicità in grado di influenzare le elezioni presidenziali del 2016 e la votazione della Brexit del Regno Unito: lo scandalo portò Wylie a collaborare con le autorità come informatore e addirittura il creatore di Facebook Mark Zuckerberg a testimoniare davanti al Senato degli Stati Uniti per affrontare la questione della privacy digitale.

Con la AGBO Films, sembra che i Russo Bros si stiano ritagliando uno spazio Marvel Studios fuori dai Marvel Studios: oltre a Tyler Rake, hanno già prodotto un crime con Chadwick Boseman e scritto e diretto Cherry, con protagonista Tom Holland. Come si evolveranno queste collaborazioni? Quali attori o autori MCU vorreste vedere nei prossimi progetti dei Russo? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a nuovi dettagli su Cherry e al numero esatto di morti in Tyler Rake.