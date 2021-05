Russia contro Tom Cruise: scelta l'attrice per il film nello spazio, si parte a ottobre!

Dopo l'intenzione da parte di Tom Cruise di girare il primo film nello spazio, la Russia sembra aver fatto di tutto per battere sul tempo i rivali americani e l'attore stesso organizzando una "mission" parallela tutta per sé. Di oggi è infatti la notizia della prima attrice scelta per il cast del film russo e c'è già una prima data per la partenza.

Lo scorso dicembre vi avevano già parlato della notizia secondo cui la Russia ha intenzione di superare Hollywood in una nuova corsa allo spazio: come riportato da Sky News, infatti, Channel One sta collaborando con l'agenzia spaziale russa Roscosmos per il film Challenge, il cui obiettivo è quello di spedire un'attrice nello spazio per alcune riprese proprio sulla Stazione Spaziale Internazionale nell'ottobre 2021.

Ebbene oggi conosciamo il nome di quell'attrice: si tratta di Yulia Peresild, molto popolare in patria avendo partecipato a numerosi film di guerra di stampo patriottico, come ad esempio Battle for Sevastopol, dove interpretava Lyudmila Pavlichenko, giovane sovietica che si unì all'Armata Rossa per diventare un rinomato cecchino.

Il fatto che la spedizione di Tom Cruise non abbia ancora una data ufficiale per la partenza mentre la Russia sta già programmando tutto per l'ottobre 2021 lascia chiaramente intendere come questi ultimi vogliano battere in tutti i modi gli americani.

Il progetto di Tom Cruise sarà diretto da Doug Liman e a quanto pare è stato pensato esclusivamente per una esperienza cinematografica, quindi non arriverà in streaming, ma verrà prodotto e distribuito nella maniera tradizionale, sempre ammesso che il progetto co-finanziato da Nasa e Elon Musk parta senza intoppi. La Stazione Spaziale Internazionale sta già preparando il benvenuto a Cruise.