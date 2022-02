Russia, Sean Penn in prima linea dall'Ucraina: 'L'America non perda la sua anima'

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che Sean Penn è volato in Ucraina per realizzare un documentario sull'invasione del paese da parte della Russia di Vladimir Putin, e adesso l'attore e regista ha rilasciato nuove dichiarazioni sul progetto.

La star premio Oscar, infatti, durante una conferenza stampa del governo di Kiev, ha dichiarato: “Questo evento sta passando alla storia come un brutale e insensato errore fatto di vite spezzate e cuori infranti. Il presidente Zelensky e il popolo ucraino si stanno ergendo a simboli di coraggio e di principio, e l'Ucraina sta diventando la punta della lancia imbracciata dalla democrazia. Se lasciamo questo paese e questo popolo a combattere da soli, la nostra anima come Stati Uniti d'America sarà perduta per sempre."

Da anni Sean Penn porta avanti, contemporaneamente alla sua prolifica carriera cinematografica, anche notevoli sforzi in campo politici e umanitari: nel 2005, è stato filmato su una barca mentre aiutava a soccorrere le vittime dell'uragano Katrina a New Orleans, mentre nel 2010 ad Haiti fondò la J/P Haitian Relief Organization, allestendo un campo per le 55.000 vittime del terremoto sull'isola; ha anche fondato l'organizzazione no-profit Community Organized Relief Effort (CORE ) per distribuire aiuti umanitari e, più recentemente, test COVID-19 gratuiti.

Tra qualche settimana il pubblico lo ritroverà al cinema in Italia in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, candidato all'Oscar per il miglior film dell'anno.