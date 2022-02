Russia, guerra in Ucraina: 5 film per capire meglio il conflitto e la regione del Donbas

Il cinema ha sempre avuto le capacità di prevedere la storia e di descrivere dall'interno i conflitti politici e sociali delle nazioni che racconta, e i film possono tornare utili in queste ore difficili per l'Ucraina.

Mentre prosegue l'invasione dell'esercito di Putin, che ha attirato anche Sean Penn in versione documentarista, in questo articolo vogliamo proporvi 5 film ucraini per capire meglio la guerra con la Russia e le tensioni che da anni animano la regione del Donbas:

Atlantis di Valentyn Vasyanovych (2018) : il film di Vasyanovych, che ha vinto il premio come miglior film nella sezione 'Orizzonti' della Mostra del Cinema di Venezia, è ambientato in un 2025 immaginario nel quale l'Ucraina orientale ha concluso con successo la lunga guerra con la Russia, ed è raccontato attraverso il punto di vista di un soldato affetto da disturbo da stress post-traumatico che ha perso la sua famiglia.

: il film di Vasyanovych, che ha vinto il premio come miglior film nella sezione 'Orizzonti' della Mostra del Cinema di Venezia, è ambientato in un 2025 immaginario nel quale l'Ucraina orientale ha concluso con successo la lunga guerra con la Russia, ed è raccontato attraverso il punto di vista di un soldato affetto da disturbo da stress post-traumatico che ha perso la sua famiglia. The Earth Is Blue as an Orange di Iryna Tsilyk (2020) : un meta-documentario di grandi invenzioni che ragiona sul potere di redenzione del cinema e che racconta le condizioni drammatiche che gravano sulle donne e sui bambini che con i conflitti armati, nella regione del Donbas, condividono quotidianamente da anni. La storia segue una madre single ucraina di nome Hanna e i suoi quattro figli mentre cercano, insieme, di vivere una vita normale nella loro casa mentre intorno cadono le bombe cadono.

: un meta-documentario di grandi invenzioni che ragiona sul potere di redenzione del cinema e che racconta le condizioni drammatiche che gravano sulle donne e sui bambini che con i conflitti armati, nella regione del Donbas, condividono quotidianamente da anni. La storia segue una madre single ucraina di nome Hanna e i suoi quattro figli mentre cercano, insieme, di vivere una vita normale nella loro casa mentre intorno cadono le bombe cadono. Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom di Evgeny Afineevsky (2015) : un avvincente documentario sulle proteste scatenatesi nel 2014 a seguito della decisione del governo ucraino di sospendere la firma di un accordo commerciale con l'Unione Europea a favore di legami più stretti con la Russia di Vladimir Putin: una svolta chiave nella storia del paese alla luce di ciò che sta accadendo oggi.

: un avvincente documentario sulle proteste scatenatesi nel 2014 a seguito della decisione del governo ucraino di sospendere la firma di un accordo commerciale con l'Unione Europea a favore di legami più stretti con la Russia di Vladimir Putin: una svolta chiave nella storia del paese alla luce di ciò che sta accadendo oggi. Donbass di Sergei Loznitsa (2018) : premio per la miglior regia nella sezione 'Un certain regard' del Festival di Cannes, il film è una black comedy corrosiva e da sorrisi amari che prende in giro il conflitto che racconta, senza fare distinzioni: il dramma e il grottesco si mescolano in una farsa anti-russa ma soprattutto anti-guerra nella quale il conflitto fa emergere il peggio di entrambe le fazioni.

: premio per la miglior regia nella sezione 'Un certain regard' del Festival di Cannes, il film è una black comedy corrosiva e da sorrisi amari che prende in giro il conflitto che racconta, senza fare distinzioni: il dramma e il grottesco si mescolano in una farsa anti-russa ma soprattutto anti-guerra nella quale il conflitto fa emergere il peggio di entrambe le fazioni. Reflection di Valentyn Vasyanovych (2021): un altro film di Vasyanovych, sicuramente l'autore di riferimento per il moderno filone del cinema socio-politico ucraino: Reflection è la storia straziante di un giovane dottore (Roman Lutskiy) che si offre volontario per prendersi cura dei feriti vicino alla zona di battaglia nella regione del Donbas, solo per venire catturato quasi immediatamente da un plotone di soldati che fingono di essere ucraini quando in realtà sono mercenari russi inviati per aiutare l'invasione.

