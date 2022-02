Russia, David Lynch interrompe i suoi video sul meteo per maledire il presidente Putin

Durante la pandemia David Lynch si è dato alle previsioni del meteo sul suo canale YouTube, ma in queste ore l'acclamato e pluripremiato regista ha interrotto le sue 'trasmissioni' per commentare la guerra tra Ucraina e Russia e maledire, letteralmente, il presidente Putin.

Nel video disponibile in calce all'articolo, infatti, Lynch dichiara: "Se potessi dire qualcosa al Presidente Putin: come essere umani saremo giudicati per come trattiamo i nostri simili. E c'è una legge della natura, una legge dura e rapida alla quale non c'è modo di fuggire ... e questa legge dice 'ciò che semini, raccoglierai'. In questo momento, signor Putin, stai seminando morte e distruzione, e dipende tutto da te". Il regista ha proseguito: “Gli ucraini non hanno attaccato il tuo Paese. Tu sei entrato nelle loro case e hai attaccato la loro terra. E tutta queste morti e questa distruzione che stai seminando torneranno a farti visita”.

David Lynch ha anche ricordato a Putin che il 'karma è una puttana': "In questo grande spettacolo in cui siamo coinvolti c'è una quantità infinita di tempo, vita dopo vita dopo vita, nella quale si potrà raccogliere ciò che si è seminato in passato. Il mio consiglio per te è questo: 'Salva te stesso'. Salva gli ucraini, salva questo mondo. Inizia ad andare d'accordo con i tuoi vicini. Inizia a costruire amicizie. Siamo una famiglia mondiale. Non c'è più spazio per questo tipo di assurdità. Ferma questo attacco. Lavoriamo insieme in modo che tutti i paesi di questo mondo possano risorgere in pace, andare d'accordo e risolvere i problemi che ci dividono. Diventiamo reali".

Poche ore fa, Sean Penn ha parlato dall Ucraina, dove si è recato per realizzare un documentario sull'invasione russa, invocando l'intervento degli Stati Uniti.