La Russia censurerà il personaggio gay presente in Onward

La Russia non è nuova alla censura di riferimenti espliciti all'omosessualità nei film, basti pensare a tutte le polemiche scatenate dal trattamento riservato a Rocketman, il film sulla vita di Elton John. Ebbene, pare che anche Onward, il film Pixar in uscita a breve, arriverà da quelle parti dopo aver subito alcune modifiche.

Come molti di voi sapranno, infatti, Onward presenterà il primo personaggio apertamente gay di un film Pixar: si tratta di Specter, poliziotta doppiata da Lena Waithe che durante la sua prima apparizione nel film farà riferimento alla sua fidanzata.

Proprio il dialogo in questione è stato oggetto di una piccola quanto sostanziale modifica: in Russia, infatti, gli spettatori che vedranno il film sentiranno un decisamente più neutrale "partner" al posto della parola "fidanzata". La notizia è stata riportata dal sito Kinopoisk.ru, che ha aggiunto che in nessun altro modo si farà quindi riferimento all'orientamento sessuale di Specter nel corso del film.

La presenza di Specter era inoltre già stata oggetto di polemiche proprio da parte della comunità LGBTQ+, che aveva giudicato eccessive le celebrazioni della cosa dal momento in cui il personaggio ricoprirà presumibilmente soltanto un piccolo ruolo in Onward. Polemiche a parte, intanto, l'uscita di Onward in Italia è stata rinviata a causa dell'emergenza coronavirus.