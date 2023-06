Russell Crowe, il video messaggio di Alessandro Del Piero per il concerto a Bologna

Il prossimo 27 giugno il premio Oscar Russell Crowe e la sua band inizieranno il loro tour musicale in Italia partendo da Bologna. Nella città delle Due Torri, Crowe si esibirà davanti alla folla di appassionati e fan, un evento il cui incasso verrà interamente devoluto alle famiglie alluvionate in difficoltà in Emilia-Romagna.

Per l'occasione è intervenuto anche l'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero, che con un video messaggio, condiviso dall'account dell'attore neozelandese, ha promosso il concerto di Crowe, il cui incasso sarà interamente devoluto agli alluvionati:"Ciao a tutti. Sono molto felice di poter aiutare a promuovere un evento assolutamente speciale. Russell Crowe e la sua band si esibiranno in concerto il 27 giugno alle ore 21.00 al Comunale Nouveau di Bologna. L'incasso sarà totalmente devoluto alle popolazioni che sono state, ahimè, colpite dalla terribile alluvione in Emilia-Romagna. Per chi fosse libero, volesse partecipare a questo concerto può trovare i biglietti su Vivaticket.com. Ragazzi, è un'occasione unica, spero che vi possiate divertire e possiate aiutare una causa nobile come questa. Vi mando un abbraccio e a presto!".



In questo periodo si sta lavorando anche al secondo film de Il gladiatore di Ridley Scott, film nel quale l'attore interpretò Massimo Decimo Meridio. Nonostante abbia dichiarato di non sopportare i sequel, Russell Crowe ha assicurato i fan, affermando che Il gladiatore 2 sarà speciale.