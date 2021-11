Russell Crowe torna a Malta: le foto a Forte Ricasoli, dove fu girato Il Gladiatore

Mentre Ridley Scott elogia la sceneggiatura de Il Gladiatore 2, Russell Crowe sale su un areo direzione Malta per fare un bel viaggetto sul viale dei ricordi... E visitare di nuovo le location del celebre film, come vediamo anche nelle foto scattate da Mathew Mirabeli.

Sono passati 21 anni dall'uscita al cinema de Il Gladiatore, ma a vedere l'interprete del generale Massimo Decimo Meridio ripercorrere i passi del suo personaggio in quel di Forte Ricasoli fa un effetto non da poco.

Nelle scorse settimane, infatti, l'attore 57enne ha fatto il turista sui luoghi dove vennero girate diverse scene del kolossal di Ridley Scott, anticipando anche la tappa con un post su Twitter in cui scriveva "Forte Ricasoli alle tre e mezza? Ci vediamo lì!".

Tra le immagini postate da lui stesso e quelle che hanno iniziato a circolare sul web, poi, è sembrato davvero di aver fatto un tuffo nel passato, a quell'Antica Roma vista nel film con Joaquin Phoenix, Connie Nielsen e Richard Harris.

Ma se fa sempre piacere lasciarsi prendere dalla nostalgie per le grandi opere cinematografiche, non dimentichiamoci che un sequel de Il Gladiatore è in lavorazione, e se facciamo fede alle parole di Ridley Scott, non dovrebbe mancare poi molto all'avvio della produzione, che potrebbe verificarsi già nel 2022.