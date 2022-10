Russell Crowe tifa Lazio! La rivelazione dell'attore alla Festa del Cinema di Roma

Quando ti chiami Russell Crowe non puoi non portare Roma nel cuore: la star de Il Gladiatore è diventata una vera e propria icona della nostra capitale negli anni successivi al successo del film di Ridley Scott, finendo inevitabilmente per vedersi contesa dalle due tifoserie che animano il tifo calcistico all'ombra del Colosseo.

Per chi tifa, dunque, il nostro Massimo Decimo Meridio? Roma o Lazio? Lupa o aquila? La questione è sempre rimasta aperta, nonostante alcune voci di corridoio parlassero dell'attore neozelandese come di un fervente sostenitore della formazione biancoceleste: voci che, in effetti, hanno trovato conferma in queste ore nelle parole del diretto interessato.

Sbarcato alla Festa del Cinema di Roma per presentare il suo nuovo film Poker Face, Russell Crowe ha infatti messo fine una volta per tutte all'annosa disputa con le seguenti parole: "Apprezzo la generosità dei tifosi della Roma, la loro amicizia, l'amore che mi dimostrano ogni volta che li incontro per strada. Ma il Colosseo è nel Lazio, e qui finisce la conversazione".

Un duro colpo per tutti quei discepoli di Totti che per anni hanno associato immagini del Gladiatore alla squadra giallorossa: dall'altro lato della barricata, invece, i tifosi della formazione attualmente allenata da Maurizio Sarri non possono che gioire per aver ufficialmente guadagnato un tifoso illustre, per di più sottraendolo agli odiati rivali! Siamo certi, comunque, che da entrambi i lati l'affetto per il buon Russell rimarrà invariato: proprio pochi mesi fa, d'altronde, Crowe aveva visitato il Colosseo con la sua famiglia, ribadendo ancora una volta il forte legame con il nostro Paese.