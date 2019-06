Russell Crowe e quella testa di dinosauro che comprò da Leonardo DiCaprio

Ospite all’Howard Sterne Show, Russell Crowe ha rivelato un curioso aneddoto che coinvolge anche Leonardo DiCaprio e... una testa di dinosauro. Ha raccontato infatti che una volta, a casa del collega, durante una serata ad alto tasso alcolico i due hanno concluso un originale affare.

Il protagonista del Gladiatore, di cui dovrebbe presto arrivare un sequel, ha comprato per trentacinquemila dollari una testa di dinosauro appartenente al divo di Titanic (prossimamente al cinema con C’era una volta a Hollywood, di cui si può vedere un bellissimo poster retrò). “Non ero del tutto in me” ha raccontato a Howard Sterne, “c’era un sacco di vodka… ma l’ho fatto per i miei figli.”

“E così, stavate bevendo a casa di Leonardo e a un certo punto hai detto: Questa testa di dinosauro è fantastica! È andata così?” ha domandato il conduttore. “In realtà ha cominciato lui il discorso, credo” ha risposto Crowe. “Ha detto che aveva questa testa di dinosauro, ma stava cercando di venderla perché voleva comprarne un’altra. E io ho risposto: La compro io. I miei figli all’epoca erano affascinati dai dinosauri.”

L’episodio risale al 2008 o al 2009, l’attore non ricorda bene l'anno, né di quale dinosauro si trattasse, ma successivamente l’ha rivenduta anche lui, in un’asta organizzata nel 2018 per pagare il suo divorzio. “Credo abbia raddoppiato il suo valore da quando l’ho venduta” ha scherzato Russell Crowe.