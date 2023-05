Russell Crowe suonerà a Catanzaro: tutto pronto per il concerto della band dell'attore

Tutto pronto per il concerto della band con frontman Russell Crowe che si svolgerà in Calabria il prossimo 20 giugno 2023. L’attore ha da sempre affiancato alla sua carriera di attore un’attività parallela legata al mondo della musica suonando da solista e in diversi gruppi nel corso degli anni.

Ora sono attive le prevendite per la prima tappa italiana del tour degli Indoor Garden Party, la band in cui canta e suona il premio Oscar, che si terrà presso il Teatro Politeama di Catanzaro nel contesto del Magna Grecia Film Festival. I biglietti, in vendita su liveticket partono da 22 euro e arrivano fino a 77 euro per i posti in platea.

Crowe ha recentemente compiuto 59 anni e continua a rimanere al centro della scena hollywoodiana con diversi film in cui sarà presente che sono attualmente in fase di produzione o di post-produzione (lo vedremo prossimamente nel cinecomic Sony Kraven) e con L’Esorcista del Papa che lo ha visto di nuovo grande protagonista e acclamato dalla critica.

La tournée del regista neozelandese è cominciata in Australia e, per il momento, non sono state specificate altre eventuali date in Italia dopo quella nel capoluogo calabrese.

In attesa di poter assistere dal vivo alla performance del gruppo musicale, attivo dal 2006, vi lasciamo alla recensione di L’Esorcista del Papa, ultimo lavoro in ordine cronologico di Russell Crowe.