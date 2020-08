Russell Crowe, su Twitter italiano e parolacce con Edgar Wright in onore di Fellini

Criterion Collection, la celebre azienda di distribuzione home-video, ha recentemente annunciato uno speciale cofanetto dedicato a Federico Fellini, e sul social network Twitter la notizia ha catturato l'attenzione del regista Edgar Wright e dell'attore premio Oscar Russell Crowe.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il regista di Baby Driver e L'Alba dei Morti Dementi ha ritwittato l'annuncio condividendo il suo entusiasmo, e nel farlo ha utilizzato il termine italiano 'Fantastico!', ovviamente in onore del regista de La Dolce Vita.

Poco dopo, Crowe, come noto grande amante del Bel Paese fin dai tempi della realizzazione de Il Gladiatore di Ridley Scott, è intervenuto snocciolando un termine un po' più complesso per il pubblico americano, ovvero 'Spettacolare'. La parola ha attirato a sua volta l'attenzione dello stesso Wright, che si è complimentato con l'attore premio Oscar scrivendogli pubblicamente: "Ecco come denigrare il mio italiano, Massimo Decimo".

Tra i commenti, anche l'esilarante intervento di una follower di Russell Crowe, che ha ammesso di conoscere una sola parola della nostra lingua: inizia con la F, e la trovate in calce all'articolo.

Per i collezionisti, un ultimo appunto: il cofanetto dedicato a Fellini di Criterion Collection è stato pensato per festeggiare il 100esimo compleanno del regista, e conterrà quattordici film su 15 Blu-ray, con un intero disco dedicato a inestimabili contenuti speciali. Sempre in basso trovate tutti i dettagli.

