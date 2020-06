Russell Crowe, sapete che in Robin Hood aveva anche la parte dello Sceriffo di Nottingham?

Il sodalizio fra Ridley Scott e Russell Crowe è uno dei più famosi e acclamati della storia del cinema, eppure nel 2010 con Robin Hood stava raggiungendo vette di epicità a dir poco esagerate.

Nel 2008, infatti, durante la pre-produzione dell'opera, il regista di Blade Runner aveva assegnato alla star de Il Gladiatore sia il ruolo di Robin Longstride, sia quello dello sceriffo di Nottingham. Si, avete capito bene: Russell Crowe avrebbe dovuto interpretare il protagonista e il villain nella storia delle origini del celebre fuorilegge inglese, che inizialmente era molto diversa rispetto al film che conosciamo oggi.

L'esilarante vicenda infatti si spiega in maniera piuttosto semplice. All'epoca il film era noto come Nottingham, e durante la produzione venne annunciato che Crowe avrebbe interpretato lo Sceriffo, che sarebbe stato il protagonista del film. Successivamente trapelò che l'attore australiano avrebbe vestito anche i panni di Robin Hood, un fuorilegge "che minaccia di destare il popolo verso l'anarchia e la ribellione" nei confronti di un re corrotto. Ci si interrogò per diverso tempo sul perché Scott avesse deciso di affidare a Crowe entrambi i ruoli, e in molti additarono la cosa sia come interessante, sia come superflua.

Il mistero fu risolto quando venne svelato che, in realtà, in quella versione del film era lo stesso Sceriffo a diventare Robin Hood, svolta narrativa che però come sappiamo in seguito è stata modificata. Il progetto cambiò titolo e le origini di Robin Longstride furono associate all'esercito e alla guerra con la Francia dopo le Crociate.

