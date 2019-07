Russell Crowe rifiutò $100 milioni per interpretare Aragorn ne Il Signore degli Anelli

Ospite di Howard Stern per promuovere la serie tv The Loudest Voice, il premio Oscar Russell Crowe ha svelato di aver rifiutato la possibilità di interpretare Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson.

L'argomento è stato tirato fuori da Stern, che ha chiesto all'attore se fosse vero che ad inizio secolo gli era stato offerto il ruolo principale della saga fantasy (come sappiamo poi finito a Viggo Mortensen) e anche se fosse vero che, qualora avesse accettato, sarebbe stato pagato col 10% degli incassi al botteghino (grossomodo avrebbe guadagnato $100 milioni).

Crowe, dopo una grossa risata, ha confermato.

"Non pensavo che Peter Jackson mi volesse per quel film", ha detto Crowe, riferendosi a La Compagnia dell'Anello del 2001. "In pratica fu costretto a parlare con me, perché all'epoca tutti volevano che recitassi in tutto."

Essendo entrambi neozelandesi, Crowe ha detto a Stern che poteva sentire determinate inflessioni nella voce di Jackson durante i loro discorsi, inflessioni che avrebbero rivelato all'attore i veri sentimenti del regista. "Parlai con lui al telefono e mi accorsi che era come se non avesse mai neanche sentito parlare di me e dei miei film. Il mio istinto mi fece intuire che aveva già in mente qualcun altro, che infatti si rivelò essere Viggo, e che avrebbe dovuto poter assumere l'attore che voleva".

Stern si è assicurato di aver capito bene, specificando che la Warner Bros. aveva costretto Jackson a fare quella chiamata. Crowe ha confermato. Ma per quanto riguarda i soldi?

"Non ci ho mai pensato - solo in situazioni tipo queste interviste in cui le persone sono così gentili da tirarmi merda addosso!" ha scherzato la star.

Potete guardare l'intervista in calce all'articolo.

