Russell Crowe aveva rifiutato Il Gladiatore: come nacque l'amicizia con Ridley Scott?

Uno degli aneddoti più belli sul celebre sodalizio che avrebbe legato Russell Crowe e Ridley Scott, ed entrambi gli artisti a Il Gladiatore, è quello della sua nascita; l'origin story della loro collaborazione, per così dire.

Tutto iniziò nel 1996, quando Ridley Scott, nel bel mezzo delle riprese di L'Albatros, che si stavano svolgendo a Kalkara, Malta, durante una pausa andò a visitare Fort Ricasoli, che durante le guerre napoleoniche aveva ospitato l'esercito britannico. Pensò immediatamente che quel posto sarebbe stato fantastico per un film sugli antichi romani, qualcosa sulla falsa riga di Spartacus di Stanley Kubrick, regista come lui inglese che Scott ammira da sempre.

Hollywood però aveva smesso di fare quel genere di film da tempo, ma qualcosa in quella direzione iniziò a muoversi pochissimo tempo dopo: nel 1998, fresco del successo di Amistad di Steven Spielberg, lo sceneggiatore David Franzoni era sotto contratto alla DreamWorks e propose ai produttori esecutivi Walter Parkes e Laurie MacDonald proprio un film ambientato nell'antica Roma. Mano a mano che l'idea cresceva, con essa aumentavano i dettagli dell'incredibile mondo cinematografico che lo studio avrebbe dovuto ricreare per rendere credibile il film, e ai due produttori venne in mente il creatore di mondi per eccellenza, Ridley Scott: il regista saltò a bordo senza pensarci due volte non appena Parkes, per illustrargli grossomodo il progetto, gli mostrò il dipinto "Pollice Verso" di Jean-Léon Gérôme (lo trovate in calce all'articolo).

A quel punto, mentre il progetto iniziava a formarsi, era necessario trovare il protagonista giusto: Mel Gibson rifiutò l'offerta per evitare di ripetersi dopo Braveheart, al che Scott inviò la sceneggiatura ad un altro attore australiano, Russell Crowe, salito di recente alla ribalta hollywoodiana grazie a LA Confidential. "Sarà un progetto da 100 milioni di dollari di budget, interpreterai un generale romano e avrai Ridley Scott come regista" venne detto a Crowe, che però lì per lì pensò di rifiutare.

Questo perché quando lesse il copione Russell Crowe si trovava nel bel mezzo delle riprese di The Insider di Michael Mann, che per fare a gara di bravura con Al Pacino gli aveva richiesto uno sforzo immane, con un personaggio molto complesso sia psicologicamente che fisicamente: era ingrassato per la parte, e scolpire il fisico di un generale romano gli avrebbe richiesto il doppio del lavoro nel senso inverso. Insomma, Russell Crowe era esausto e non voleva saperne de Il Gladiatore.

Fu proprio Michael Mann, dall'alto del suo titanismo, che tra una ripresa e l'altra prese da parte l'attore e gli disse: "Ridley Scott è uno dei più grandi artisti visivi dell'intera industria. Questo film tu lo fai".

Alla fine l'attore accettò e oltre a contribuire a migliorare la stessa sceneggiatura del film plasmò il suo Massimo arricchendolo con diverse idee divenute iconiche, come il motto 'Forza e Onore' o il rituale di raccogliere la sabbia per strofinarcisi le mani prima di ogni combattimento.

Ridley Scott e Russell Crowe avrebbe successivamente lavorato di nuovo insieme per Un'ottima annata, American Gangster, Nessuna Verità e Robin Hood, e il loro divenne uno dei sodalizi attore-regista più famosi e acclamati della storia recente.