Russell Crowe, la star de Il Gladiatore racconta il bizzarro incontro con Kanye West

Kanye West è uno dei rapper più famosi al mondo, e il suo successo gli ha garantito possibilità incredibili, come avanzare la sua candidatura a presidente degli USA e incontrare gli attori più importanti di Hollywood, tra cui Russell Crowe.

Nel 2015 i due hanno deciso di prendere un drink insieme al campione di rugby Sam Burgess, al Dorchester hotel di Londra. Tre titani nelle rispettive discipline, eppure si è creata subito una certa tensione quando il rapper ha permesso agli altri due di ascoltare in anteprima il suo brano FourFiveSeconds.

"Gli abbiamo detto: 'Wow, è grandioso', quindi lui ce l'ha fatto ascoltare quattro o cinque volte, e ad un certo punto Sam ha iniziato a cantare, anche se non conosceva affatto le parole. Iniziai a scorgere un certo tic negli occhi di Kanye", ha rivelato l'attore a Nova FM.

Il cantante non apprezzava proprio che qualcuno cantasse una sua canzone senza conoscerla, confondendo per giunta i nomi dei giorni della settimana che compaiono nel testo, e Crowe si trovò nella difficile situazione di far capire al campione di rugby come stessero le cose: "Gli dissi: Sam, lo sai che stai che stai sbagliando le parole? E stai sbagliando il giorno?' E Sam mi fece: 'Non importa quale giorno sia, amico. Kanye, Kanye, importa il nome del giorno?'. Kanye lo guardò dall'altra parte del tavolo e disse: 'Sì, certo che importa che sia il giorno giusto'".

Insomma Sam Burgess imparò a sue spese che non puoi storpiare un brano di fronte al rapper che l'ha composto senza che ci siano conseguenze, e si creò un certo imbarazzo tra i tre. Intanto Russell Crowe ha aperto ad un possibile sequel de Il Gladiatore.