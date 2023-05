Russell Crowe premiato col Crystal Globe, festeggerà suonando con la band

Dal gladiatore Massimo Decimo Meridio all'esorcista Gabriele Amorth, di certo non si può dire che Russell Crowe non sia un attore camaleontico. Il premio Oscar verrà onorato per l'eccezionale contributo artistico al cinema con il prestigioso Crystal Globe nel corso del 57esimo Karlovy Vary Film Festival.

L'attore, per l'occasionale, darà prova del suo talento musicale esibendosi con la sua band Indoor Garden Party con la quale girerà presto l'Australia in tour. Russell Crowe si diletterà alla chitarra il 30 giugno, in apertura del festival.

Inoltre, le anticipazione del festival toccano anche un'altra star di Hollywood Johnny Depp che comparirà nel nuovo trailer di Fest, girato appositamente per il KVFF e proiettato nel corso della cerimonia di apertura. La particolarità del Karlovy Vary Film Festival è propria quella di girare trailer originali per premiare gli ospiti delle edizioni precedenti.

Crowe suona dagli anni '80: il suo primo singolo da solista fu "I Want to Be Like Marlon Brando". Nel 1992 si unisce al gruppo rock Thirty Odd Foot of Grunts, con il quale ha pubblicato tre album. Nel 2005, inizia la collaborazione con musicista canadese Alan Doyle che porta alla realizzazione dell'album "My Hand, My Heart" nel 2006, con il nome della band, The Ordinary Fear of God. Nel 2009 Crowe e Doyle iniziano a tenere alcuni concerti al Indoor Garden Party, mentre nel 2011 pubblicato il loro terzo album congiunto, "The Crowe/Doyle Songbook Vol III" su iTunes, e nel 2017 prendono il nome di Indoor Garden Party.

Rossell Crew è al momento al cinema con L'esorcista del papa: il Vaticano ha già sferrato i primi attacchi nei confronti della pellicola!

La 57esima edizione del Karlovy Vary Film Festival si terrà dal 30 giugno all'8 luglio 2023.