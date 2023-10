Russell Crowe, il post sui social con Ryan Gosling fa sognare i fan di The Nice Guys 2

Russell Crowe ha riacceso le speranze dei fan di The Nice Guys, l'action comedy con Ryan Gosling e la star de Il gladiatore. La star neozelandese ha pubblicato sui social una foto insieme al co-protagonista alla première del film nel 2016, intitolandola con la frase 'I ragazzi geniale'. Un semplice post che ha scatenato i fan.

Gli utenti hanno hanno preso la palla al balzo e hanno invitato Crowe a spingere per realizzare il sequel con Gosling.

Dalle richieste di un seguito alle idee fantasiose per un ipotetico casting il passo è stato breve. C'è chi vorrebbe che il prossimo film s'intitolasse Nicer Guys o Tough Guys.



C'è chi si è rivolto direttamente a Russell Crowe chiedendo:"Ehi signor Crowe, è questo il suo modo per confermare che anche lei è d'accordo? Leggi qualche parte, il caro Ryan aveva già accettato di fare il sequel, spero che tu lo sappia". Nel 2017 si parlò di un reboot al femminile di The Nice Guys.



The Nice Guys, diretto da Shane Black, racconta la storia di Jack Healy (Crowe) e Holland March (Gosling), due investigatori privati con stili nettamente differenti, che operavano a Los Angeles alla fine degli anni '70. Una commedia noir ricca di battute vivaci e personaggi eccentrici, con Crowe e Gosling autentici mattatori e perfettamente a loro agio con il registro della comicità.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Nice Guys, in attesa di ulteriori novità su un possibile sequel.